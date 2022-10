Bargeld gestohlen Dritter Schuleinbruch: Täter steigen in BBS ein Von Stefan Prinz | 27.08.2013, 18:05 Uhr

Nach den Einbrüchen in das staatliche Gymnasium in Papenburg und in das Mariengymnasium wurde erst jetzt bekannt, dass die vermutlichen gleichen Täter auch in die Berufsbildenden Schulen (BBS) eingebrochen sind.