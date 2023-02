Auf Bargeld hatten es am Wochenende Einbrecher in Aschendorf angesehen. Symbolfoto: dpa up-down up-down An der Dr.-Horstmann-Straße Bargeld bei Einbruch in Pizzeria in Aschendorf gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 06.02.2023, 09:19 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in Aschendorf haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag Bargeld gestohlen. In eine Eisdiele nebenan schafften es die Täter nicht.