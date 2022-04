In die BBS Papenburg sind am vergangenen Wochenende Einbrecher eingestiegen. FOTO: Kristina Müller Fenster aufgebrochen Bargeld aus den Berufsbildenden Schulen Papenburg gestohlen Von Christian Belling | 10.08.2021, 12:48 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in die Berufsbildenden Schulen (BBS) am Fahnenweg in Papenburg eingebrochen.