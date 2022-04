Auch in Aldi-Märkten in Papenburg soll es demnächst Backwaren von regionalen Bäckern im Sortiment geben. FOTO: dpa Kooperation soll im Mai starten Bald auch Backwaren von regionalen Bäckern bei Aldi in Papenburg Von Christian Belling | 11.04.2022, 11:19 Uhr

In Aldi-Märkten im mittleren und südlichen Emsland sind bereits Backwaren der Landbäckerei Wintering im Angebot. Eine vergleichbare Kooperation mit einem regionalen Handwerksbäcker soll es in Kürze auch in Papenburg geben.