Der Bahnhof in Aschendorf bleibt noch eine lange Zeit ein Sanierungsfall. Archivfoto: Judith Bootsmann Was trotzdem angepackt werden soll Bahnhof Aschendorf: Bahn schiebt Modernisierung auf die ganz lange Bank Von Christian Belling | 30.03.2023, 17:32 Uhr

Eine Ortsbürgermeisterin, die in Tränen ausbricht und eine Verwaltungschefin, die vor Wut kocht: Am Bahnhof in Aschendorf bleibt (fast) alles wie es ist. Die Deutsche Bahn legt die Modernisierung auf Eis.