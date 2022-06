a:2:{s:54:"content_editor_id_73b67ebf-9ada-42b6-b0c9-e760e5ae9f6c";s:0:"";s:7:"default";s:0:"";} FOTO: Gerd Schade Autozubehör gestohlen Diebe brechen in Lagerhalle in Aschendorf ein Von pm | 24.11.2020, 11:50 Uhr

Zwischen Sonntag und Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Hüntestraße in Aschendorf eingebrochen. Hier entwendeten sie diverse Autozubehörteile.