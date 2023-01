Von einem Ersthelfer gerettet worden ist die Fahrerin dieses Autos, das am 1. Mai 2020 in den Splitting-Kanal geraten war. Archivfoto: Hermann Hinrichs up-down up-down Elf Fälle in knapp drei Jahren Autos in Kanälen: Was Papenburg von Leitplanken und Tempolimit hält Von Gerd Schade | 21.01.2023, 13:13 Uhr

Nach dem jüngsten Unfall in Papenburg, bei dem Auto in einem Kanal gelandet ist, mehrten sich Forderungen nach Leitplanken und Tempolimit. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was sie davon hält.