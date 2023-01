Auto fährt in Papenburg auf selbstfahrende Arbeitsmaschine auf - und fängt an zu brennen. Symbolfoto: dpa/Uli Deck up-down up-down Zwei Verletzte Auto fährt auf der Rheiderlandstraße in Papenburg auf Bagger auf Von Carsten van Bevern | 13.01.2023, 10:14 Uhr

In Papenburg ist am Freitagmorgen ein Auto auf einen Bagger aufgefahren. Und ist anschließend in Brand geraten. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.