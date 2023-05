Leben in die Stadt wollen die Organisatoren der Papenburger Meile an sieben Terminen von Mai bis November bringen. Archivfoto: Insa Pölking up-down up-down Jeder Monat mit neuem Thema Aus Maritimer Meile wird Papenburger Meile: Das wird 2023 geboten Von Christian Belling | 11.05.2023, 10:46 Uhr

Was in den vergangenen beiden Jahren durchaus erfolgreich als „Maritime Meile“ an den Start ging, heißt ab diesem Jahr „Papenburger Meile“. Erstmals ist die Veranstaltungsreihe nicht nur am Hauptkanal präsent.