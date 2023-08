Die schönsten Bilder Augustmarkt in Papenburg am Samstag gut besucht Von Judith Bootsmann | 26.08.2023, 17:46 Uhr Am Samstag kamen viele Besucher auf den Jahrmarkt auf dem Papenburger Marktplatz. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down

Mit wechselhaftem Wetter ist der Augustmarkt am Wochenende in die 311. Saison gestartet. Bis Dienstag, 29. August, können die Besucher sich noch auf den Kirmesrummel am Marktplatz in Papenburg freuen.