Fast jeder, der ernsthaft reflektiert, findet in seiner Vergangenheit als Jugendlicher Erlebnisse, die Übergriffe waren. Ich nehme mich selbst da gar nicht aus. Auch ich kann mich an mehrere Übergriffe erinnern. Ob sie immer sexuell motiviert waren, ist eine andere Frage.

Es ist schwer, eine eindeutige Grenze zu ziehen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer soll die Deutungshoheit darüber haben, das festzulegen? Es gibt auch kein Punkteschema. Grundsätzlich gilt: Wenn etwas für dich nicht in Ordnung ist, ist es ein Übergriff. Entscheidend ist, ob ich in einer bestimmten Situation ein Ja- oder ein Nein-Gefühl habe. Wichtig ist: Man muss „Nein“ sagen dürfen.

Als ich in der sechsten Klasse war, guckte ich schon mal nach den Mädchen. Damals lief aber noch nichts. Wie bei den meisten anderen auch nicht. Trotzdem oder gerade deswegen war es für uns Jungs ein großer Spaß, sich einen zu schnappen und in eine Mädchengruppe zu werfen. Am besten so, dass er am Ende auf einem Mädchen lag. Ich weiß nicht, ob die Beteiligten das immer witzig fanden. Auch früher beim Sport gehörten unter der Dusche obszöne Sprüche über die Genitalausstattung der anderen dazu. Ähnlich war es bei Jugendfreizeiten. Nur: Aus meiner Sicht habe ich all diese Dinge damals nicht als sexuelle Übergriffe erkannt.

Wie gehen Jugendliche mit sexuellen Übergriffen um?

Ganz unterschiedlich. Als Mädchen lasse ich vielleicht mehr zu, als ich eigentlich will. Es ist ein Entwicklungsprozess, bis einem Mädchen klar ist: Ich darf einen engen Rock anziehen und mich schick machen, ohne dass mich gleich einer angrapscht. Man muss lernen, sich dagegen zu wehren.

Welche Rolle spielt Gruppendruck?

Eine große. In einer Jungenclique verbreitet beispielsweise einer einen aus dem Internet heruntergeladenen Porno auf den Handys seiner Kumpels. Einer von ihnen kann damit jedoch gar nichts anfangen, traut sich aber nicht, es zu sagen. Stattdessen muss er gegen seinen Willen in den Jargon der Proll-Sexualität seiner Gruppe verfallen, wenn er weiter dazugehören will. Das kann ganz schön unangenehm sein.

Wer will schon Außenseiter sein – gerade als Jugendlicher?