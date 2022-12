An Bord des etwa 25 Meter langen Schiffes auf der Meyer Werft werden hauptsächlich Stahlbau-, Beschichtungs- und Tischlerarbeiten ausgeführt. Foto: Gerd Schade up-down up-down Auf der Meyer Werft gebaut Historischer Dampfer „Dortmund IX“ bald im Papenburger Hauptkanal Von Gerd Schade | 24.12.2022, 09:47 Uhr

Die „Gesine von Papenburg“ ist derzeit nicht das einzige Nicht-Kreuzfahrtschiff auf der Meyer Werft. Parallel zum Bau von Ozeanriesen wird dort auch an dem Museumsschiff „Dortmund IX“ gearbeitet. Wir erklären, was Besucher an Bord erwartet.