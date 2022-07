Eine Frau soll mit einem Säugling auf dem Arm auf den Gleisen bei Aschendorf Selbstmord begangen haben. FOTO: Dirk Hellmers up-down up-down Auch Lokführer sind Opfer Aschendorf: Baby schwebt noch in Lebensgefahr 15.07.2013, 20:57 Uhr

jhk/kfr Aschendorf. Der bei dem mutmaßlichen Selbstmord einer Frau am Freitag auf den Bahngleisen zwischen Papenburg und Aschendorf verletzte Säugling schwebt weiter in Lebensgefahr. Das Kind wird in einer Klinik in Oldenburg behandelt, so die Polizei. Die Frau war mit einem Säugling auf dem Arm von einem Nahverkehrszug überfahren worden.