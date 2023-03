Die Täter beschädigten bei dem Einbruch eine Tür und stahlen diverse Gegenstände. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Mehrere tausend Euro Schaden Aschendorf: Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein Von Kristina Roispich | 13.03.2023, 10:23 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Hilgenkamp in Aschendorf eingebrochen.