Gasflaschen explodieren Busse in Flammen: Gewerbehalle brennt in Aschendorf komplett nieder und | 09.08.2023, 06:07 Uhr Von Christian Belling Finja Jaquet | 09.08.2023, 06:07 Uhr Ein Raub der Flammen: Komplett brannte die Gewerbehalle an der Hüntestraße in Aschendorf nieder. Foto: Christian Belling up-down up-down

Einen Schaden im Millionenbereich hat am späten Dienstagabend ein Großfeuer in einer Gewerbehalle in Aschendorf verursacht. Das Ausmaß des Brandes zeigt sich am Morgen danach.