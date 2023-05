Vier Storchenküken befinden sich aktuell im Nest am Heimathof in Aschendorf. Foto: HBV Aschendorf / Screenshot: Christian Belling up-down up-down Nest am Heimathof Aschendorf: Kommen die vier verbliebenen Storchenküken durch? Von Christian Belling | 16.05.2023, 12:32 Uhr

Im Nest am Heimathof in Aschendorf legen sich die Storcheneltern Lisa und Lukas auch in diesem Jahr wieder mächtig ins Zeug, um ihren Nachwuchs durchzubekommen. In Echtzeit können Storchenfreunde die Entwicklung der Küken über eine Kamera beobachten.