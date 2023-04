Logo NEO Fitness und Sport erlangen in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit. Der Hashtag „fitnessmotivation“ etwa hat über 135 Millionen Beiträge auf Instagram. Foto: Kim Goldenstein up-down up-down Sport als „Lifestyle“ Ansturm auf Fitnessstudios in Papenburg: Welchen Einfluss haben Influencer? Von Kim Goldenstein | 24.04.2023, 13:31 Uhr

Immer mehr Menschen melden sich in den Fitnessstudios in und um Papenburg an – darunter vor allem Jugendliche. Dabei hat das nicht immer etwas mit Gesundheitsbewusstsein, sondern vielmehr mit gesellschaftlichem Druck über soziale Medien zu tun.