Der Ferienpass wird von der Stadt Papenburg wieder angeboten. FOTO: Stadt Papenburg Anmeldungen online möglich Das bietet der Ferienpass den Kindern in Papenburg Von Mirco Moormann | 18.06.2022, 07:17 Uhr

Die Sommerferien sollen in Papenburg nicht langweilig werden. Deshalb steht wieder das Ferienpass-Programm an. In Kürze beginnt die Online-Anmeldephase für die verschiedenen Angebote.