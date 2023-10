In diesem Artikel erfährst Du: Welches Material du für einen schönen Schal benötigst

Was du beim Kauf beachten solltest

Welches Projekt du als Nächstes angehen kannst

Für unseren Anfängerschal haben wir ein ganz einfaches Strickmuster gewählt, das sich „Kraus rechts“ nennt. Vom Maschen aufnehmen, über das Stricken bis hin zum Abketteln brauchst du nur drei verschiedene Dinge zu lernen. Darum ist dieser Schal so einfach zu stricken, dass ihn auch Anfänger hinbekommen. Wie das geht, erklären wir Schritt für Schritt.

Wolle mit tollen Effekten und Farbverlauf

Was wir brauchen: schöne Wolle, Stricknadeln, eine Schere und eine dicke Nadel zum Vernähen der Fäden. In diesem Beispiel habe ich Wolle gewählt, bei der sich die Farbe im Verlauf ändert. Ein toller Effekt, denn dadurch wirken auch ganz einfache Muster aufwändig. Mein Knäuel wiegt 100 Gramm, besteht zu 53 Prozent aus Schurwolle und reicht für einen kleinen Schal. Die Kosten liegen bei knapp 10 Euro. Wer einen breiten Schal stricken möchte, der sich locker zweimal um den Hals schlingen lässt, benötigt zwei Knäuel oder mehr.

Wolle mit Farbverlauf. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Beim Kauf mehrerer Knäuel solltest Du darauf achten, dass die gleiche Partienummer auf dem Etikett steht, sonst sind leichte Farbabweichungen möglich. Beim Material lohnt es sich außerdem, eines zu wählen, dass Dir angenehm ist. Schließlich möchtest Du Deinen Schal später am Hals tragen und da soll es nicht kratzen.

Probestück stricken für die richtige Nadel

Die empfohlene Nadelstärke auf meinem Etikett lautet 5. Damit der Schal schön locker wird, habe ich mich für Nadelstärke 6 entschieden. Was richtig ist, hängt ein bisschen davon ab, ob Du eher fest oder locker strickst. Darum empfehle ich Dir, ein kleines Probestück zum Beispiel mit zehn Maschen und zehn Reihen anzufertigen. Daran kannst Du ausprobieren, welche Nadelstärke sich für Dich gut anfühlt.

Die erste Masche ist eine Schlaufe. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Maschen aufnehmen: Nimm den Anfang des Wollfadens und knote eine Schlaufe hinein. In diese Schlaufe legst Du eine Stricknadel und nimmst sie in die linke Hand. Der kurze Faden hängt nach unten, der lange, der zum Knäuel führt, liegt über dem linken Zeigefinger.

Mit der rechten Nadel fährst du nun in diese Schlaufe hinein, holst ein Stück vom langen Faden hindurch und legst die so entstandene neue Schlaufe neben die erste auf der linken Nadel. So fährst du fort, bis die erwünschte Anzahl Maschen auf der linken Nadel liegt. Es ist am Anfang nicht ganz einfach, beide Stricknadeln und die Wolle dabei im Griff zu behalten, das übt sich aber.

So sollten die Maschen auf der Nadel aussehen. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Nimm 30 Maschen auf, bei mir ergab das 20 Zentimeter Breite. Mit 25 Maschen wird der Schal etwas schmaler und dafür länger. Falls du eine dünnere Wolle verwendest musst du natürlich mehr Maschen aufnehmen, einen Anhaltspunkt dafür gibt dir dein Probestück.

Stricken in der ersten Reihe

Nun kommt schon die erste gestrickte Reihe: Hebe die erste Masche am Rand nur auf die rechte Nadel um. In die zweite Masche fährst Du mit der rechten Nadel hinein und holst ähnlich wie beim Aufnehmen eine Schlaufe heraus. Diese bleibt aber auf der rechten Nadel und die Ursprungsmasche rutscht von der linken Nadel herunter. Dann geht es genau so mit der nächsten Masche weiter. So fährst Du fort bis zum Ende der Reihe. Jetzt hast Du alle Maschen auf der rechten Nadel.

Die zweite Reihe: Wende dein Strickstück, nehme die Nadel mit den Maschen in die linke Hand und hebe wieder die erste Masche auf die rechte Nadel um, ohne sie zu stricken. Dadurch entsteht ein schöner Rand. Falls du mehr Input zum Stricken benötigst, als diese Anleitung, suche unter dem Stichwort „Kraus rechts stricken“. Es gibt einige Videos zu diesem Muster im Netz.

Beim Stricken dieses Schals bekommst Du ein gutes Gefühl für die rechten Maschen und lernst, möglichst gleichmäßig zu arbeiten. Bei Deinem nächsten Projekt kannst Du Dich dann an linke Maschen, andere Muster oder auch andere Methoden zur Maschenaufnahme wagen.

Abketteln beim Schal. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Wenn Du mit der Länge des Schals zufrieden bist, geht es schon ans Abketteln. Dazu hebst Du wieder die erste Masche auf die rechte Nadel, strickst die zweite und legst sie auf die rechte Nadel. Mit der linken Nadel fährst du nun in die hintere erste Masche und hebst sie über die zweite sodass nur noch eine Masche auf der rechten Nadel verbleibt.

Strickstück gesichert gegen Aufribbeln

Jetzt strickst Du wieder die nächste Masche und hebst die dahinter liegende über die gerade gestrickte und immer wiederholend bis zum Ende. (Videos gibt es im Internet unter den Suchworten „Maschen abketteln“). Durch die letzte Masche ziehst Du den Faden, den Du auf ein paar Zentimeter Länge abgeschnitten hast hindurch. Jetzt ist das Strickstück gesichert und es kann nichts mehr aufribbeln.

Fertig für den ersten Herbstspaziergang. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Zum Schluss musst Du nur noch die beiden Fäden am Ende und am Anfang Deines Schals verstopfen, also mit einer Stopfnadel im Strickstück möglichst unauffällig verschwinden lassen. Wenn Du magst, kannst Du Deinen Schal noch mit einem Label verschönern. So sieht jeder, dass Du eine Handarbeit trägst und ich finde, es sieht hochwertig aus. Diese Label gibt es wie alle anderen Materialien im Handarbeitsladen.