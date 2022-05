Zum Maimarkt in Papenburg gehört traditionell ein großes Feuerwerk. Die Stadt bittet, verängstigte Flüchtlinge aus der Ukraine darauf aufmerksam zu machen. FOTO: Helmut Kramer Am Freitag ab 22 Uhr Feuerwerk zum Maimarkt in Papenburg: Info für Ukrainer Von Mirco Moormann | 04.05.2022, 08:44 Uhr

Der Beginn der Papenburger Marktsaison wird traditionell am ersten Tag des Maimarkts mit einem großen Feuerwerk eingeläutet. Wegen des Krieges in der Ukraine steht dieses Spektakel in diesem Jahr am kommenden Freitag, 6. Mai 2022, unter besonderen Vorzeichen.