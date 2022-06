Ihr Ziel ist Emden, und damit lädt die alte Dame zur Mitfahrt von Papenburg nach Emden ein. Die Abfahrt des Dampfzuges ist gegen 11.45 Uhr. Die Reise dauert etwa 30 Minuten. In Emden sind vier Stunden Aufenthalt eingeplant. Nach Ankunft des Zuges bietet der Veranstalter eine Stadtführung in Emden an.