Surwold muss am Sonntag beim FC Bockholte antreten. „Und wir werden auch gewinnen“, ist sich Obmann Heiko Lünswilken sicher. Zwar hat der Aufsteiger mit Eintracht Papenburg (1:1) und RW Heede (4:0) bereits zwei Meisterschaftsanwärtern ordentlich Probleme bereitet, aber das schüchtert Lünswilken nicht ein. „Wir wissen um die Stärke der Bockholter und werden uns darauf einstellen“, geht er davon aus, dass die Aufsteiger bislang unterschätzt wurden. Ein Fehler, den seine Elf vermeiden soll.

Wieder in die Spur kommen will BW Papenburg II. Nach einem guten Start folgten zuletzt zwei Niederlagen. Nun soll gegen die Sportfreunde Bockhorst das Punktekonto wieder aufgebessert werden. Derweil will Viktoria Ahlen/Steinbild den Schwung aus dem 6:1-Sieg über den SV Wippingen mit in die Partie gegen den SuS Lehe nehmen.

In der 2. Kreisklasse steht Eintracht Papenburg II vor einer schweren Partie. Am vergangenen Wochenende gab es den ersten Saisonsieg (4:1 gegen Sigiltra Sögel II) und nun wartet der Spitzenreiter Frisia Vrees. Keine leichte Aufgabe: Denn die Elf von Trainer Hermann Herbers ist immer noch ohne Punktverlust. Indessen muss die SG Walchum-Hasselbrock am Sonntag zum vierten Mal innerhalb von zehn Tagen auflaufen. Bislang konnte nur eine Partie davon gewonnen werden. Daher muss gegen den SV Surwold II ein Sieg her, um ausdem Tabellenkeller zu entkommen. Nach drei Niederlagen in Folge benötigen allerdings auch die Aufsteiger dringend wieder etwas Zählbares.