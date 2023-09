Auf früherem ADO-Gelände Alles für Tore: So brummt das Geschäft von IDD-Parts in Aschendorf Von Gerd Schade | 28.09.2023, 14:15 Uhr Maximal 8,20 Meter dürfen die Paneele lang sein, erklärt Ralf Nee. Foto: Gerd Schade up-down up-down

In einem Teil der früheren ADO-Hallen in Aschendorf pulsiert neues Leben. Das Unternehmen IDD-Parts hat dort den Betrieb aufgenommen. Was passiert hinter den Werksmauern und was hat die Firma Jansen aus Surwold damit zu tun? Wir haben uns das angesehen.