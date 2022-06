Rund 150 Besucher wollten wissen, welche Antworten Lehrer vom Mariengymnasium Papenburg und den BBS auf Fragen wie „Warum macht Alkohol betrunken?“, „Sind Mädchen intelligenter als Jungen?“ oder „Gibt es Leben in einer anderen Galaxie?“ hatten. BBS-Schulleiter Heinz Vinke und der Schulleiter des Mariengymnasiums, Heinz-Michael Klumparendt, zeigten sich beim Blick ins Publikum „überrascht und begeistert, dass so viele gekommen sind.“ Die Idee zum Wissensforum hatte EZ-Redaktionsleiter Stefan Prinz. Er legte auch die Spielregeln für den Abend fest. So durfte jeder Lehrer maximal vier Minuten auf die an ihn gestellte Frage antworten. Andernfalls bekam er die Rote Karte gezeigt. Das garantierte Kurzweiligkeit. Den Anfang machten Matthias Gremme und Heinz-Arthur Willms. Ihre Antworten sowie die ihrer Kollegen werden ab kommendem Mittwoch im wöchentlichen Rhythmus in der Ems-Zeitung nachzulesen sein. Für musikalische Unterhaltung sorgten Lea-Sophie Gersberg, Vera Middendorf, Caroline Marty, Nicole Wilhelm und Steffen Schulte von der Musikschule des Emslandes.