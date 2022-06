Die zentralen Thesen seines Buches wird Prof. Dr. Roth in Papenburg vorstellen. FOTO: Archiv up-down up-down Akademieabend mit Hirnforscher Roth Lernen braucht Persönlichkeit 11.11.2011, 16:26 Uhr

Wer heute über erfolgreiches Lehren und Lernen diskutiert, kommt an den Erkenntnissen der Hirnforschung nicht vorbei. Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg hat darum zu ihrem Akademieabend am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr mit dem Bremer Professor Dr. Gerhard Roth einen profilierten Vertreter dieser Fachrichtung eingeladen.