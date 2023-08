Einem Bericht der Kieler Nachrichten zufolge brannte ein Team der Hamburger Werft Blohm + Voss ein großes Loch in den Rumpf des 337 Meter langen Kreuzfahrtschiffes. Grund dafür ist ein zweiter Landstromanschluss.

Beim Bau auf der Papenburger Meyer Werft hatte das seinerzeit erste vollständig mit Flüssigerdgas-Antrieb gebaute Kreuzfahrtschiff nur einen Landstrom-Anschluss auf der Steuerbordseite erhalten. Normalerweise legen die meisten großen Kreuzfahrtschiffe mit der in Fahrtrichtung rechten Seite an.

In Kiel, wo die „AIDAnova“ derzeit für Kreuzfahrten in Richtung Norwegen stationiert ist, legt das Schiff allerdings aufgrund der baulichen Gegebenheiten mit Backbord (linke Seite) an. Weil die Rostocker Reederei während der Liegezeit jedoch für die „Nova“ Landstrom beziehen möchte, war der zweite Landstrom-Stecker notwendig.

Vorbereitungen liefen seit Winter auf der „AIDAnova“

Nach Informationen unserer Redaktion liefen bereits seit dem vergangenen Winter an Bord des Kreuzfahrer vorbereitende Arbeiten, die nun mit den notwendigen Schweiß- und Brennarbeiten von einer Kolonne der Hamburger Werft Blohm + Voss ihren Abschluss fanden. Dafür lag das Kreuzfahrtschiff statt zwölf, etwa 24 Stunden in Kiel.

Landstromanschluss auf einem modernen Kreuzfahrtschiff, hier an Bord der „AIDAcosma". Archivfoto: Christoph Assies

Planmäßig wurden die Arbeiten am Samstagabend beendet und die „AIDAnova“ konnte auf ihre nächste Kreuzfahrt in Richtung Norwegen ablegen. Noch bis November starten mit dem Schiff aus Papenburg an jedem Samstag einwöchige Toure zu Zielen in der Ostsee und in Norwegen.

Eigentlich wäre eine derartige technische Nachrüstung Kerngeschäft des neuen Geschäftsfeldes der Papenburger Meyer Werft, das seit einem Jahr unter dem Namen „Meyer Re“ fimiert.

Wie die Werft erst in der vergangenen Woche mitteilte, bietet das vor einem Jahr von der Meyer-Gruppe gegründete Unternehmen Kreuzfahrtanbietern nachhaltige Lösungen für einen umweltfreundlichen Schiffsbetrieb. Dazu gehört auch die Nachrüstung von Landstrom-Anschlüssen zum emissionsfreien Betrieb von Kreuzfahrtschiffen in Häfen, die Landstromversorgung anbieten.

Meyer-Werft-Sprecher Florian Feimann erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, Meyer Re sei „schlichtweg noch nicht am Markt“ gewesen, als der Auftrag für die Nachrüstung des Landstromanschlusses vergeben worden sei.