Feuerwehr löscht Heckenbrand. FOTO: Peter Wüst/rtn (SYMBOLFOTO) 5000 Euro Schaden Abflammen von Unkraut: Hecke und Carport in Papenburg in Brand Von Harry de Winter | 22.06.2022, 12:03 Uhr

Am Mittwochvormittag ist in Papenburg beim Abflammen von Unkraut eine Hecke in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf einen Carport über.