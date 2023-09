Die „Die Autobahn GmbH“ teilt mit, dass derzeit mehrere Anschlussstellen (AS) der A31 saniert werden. Grundsätzlich gingen alle Bauarbeiten gut voran, der Zeitplan werde eingehalten. Das sind die Baustellen in der Region:

Vollsperrung der AS Weener: An der AS Weener sind die Bauarbeiten in beide Richtungen fast fertiggestellt. In der kommenden Woche finden lediglich Restarbeiten statt. Dennoch bleibt die Vollsperrung bis Samstag, 23. September 2023, bestehen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Aurich saniert dort die Asphaltdecke der B436, die an der AS Weener die A31 kreuzt.

Geplante Arbeiten an AS Papenburg: Sobald die AS Weener für den Verkehr wieder freigegeben ist, beginnen die Arbeiten an der AS Papenburg. Dort werden die Auf- und Abfahrten in beide Richtungen unter Vollsperrung saniert. Um die Einschränkungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten, beginnen diese Arbeiten erst nach Abschluss der Baumaßnahmen in Weener, heißt es seitens der Betreiber.

Bauende im Emstunnel: Auch im Emstunnel gehen die Arbeiten gut voran. Derzeit erfolgen Fliesenarbeiten bei einem Brandschaden, mehrere Fugen werden vergossen sowie an einer Schadstelle auf einer Fläche von etwa 2,5 Quadratmetern der Ballastbeton unter der acht Zentimeter dicken Gussasphaltschicht instandgesetzt. Man gehe von einem Bauende zum 21. September aus.