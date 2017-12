Gruppe in Haft Räuber-Trio für drei Taten auch in Papenburg verantwortlich

Papenburg. Die drei Tatverdächtigen, die nach einem versuchten Tankstellen-Überfall in Papenburg am 20. Dezember festgenommen wurden, sind nach Angaben der Polizei für zwei weitere Überfälle in Papenburg und Westoverledingen verantwortlich.

An den zwei weiteren Überfälle waren die drei 18, 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen am 10. Dezember beteiligt – beide innerhalb einer Stunde, wie es aus den Polizeimeldungen hervorgeht. Demnach hat einer der Täter zunächst um kurz nach 22 Uhr eine Tankstelle am Osterkanal in Papenburg überfallen und die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe flüchtete er in Richtung Kapitänsviertel. Rund eine halbe Stunde später bedrohten zwei Männer der Gruppe die 47-jährige Angestellte einer Spielhalle in der Industriestraße in Ihrhove mit einer Schusswaffe. Sie erbeuteten einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag, teilte die Polizei kurz nach dem Überfall mit. Auch hier flüchteten die Täter zu Fuß.

In einem dritten Fall versuchte das Trio sich an einem Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Flachsmeerstraße in Papenburg. Der 19-jährige Wohnungslose betrat den Verkaufsraum am 19. Dezember mit einer Schusswaffe. Es blieb bei dem Versuch, weil sich der Mitarbeiter der Tankstelle zur Tatzeit in einem anderen Raum des Gebäudes befand. Der 19-Jährige floh zunächst ohne Beute. Er wurde noch am selben Abend dingfest gemacht und räumte die Tat in einer ersten Vernehmung ein. Die 18-jährige Frau und der 20 Jahre alte Mann – beide aus Rhauderfehn – gelten als seine Komplizen und wurden am Tag nach dem Überfall festgenommen. Alle drei sind derzeit in Haft und werden mit den drei Taten in Verbindung gebracht.