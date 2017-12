Zwei Vorpremieren Das Papenburger Kino zeigt „Greatest Showman“

In dem Musical „Greatest Showman“ spielen Hugh Jackman und Michelle Williams das Ehepaar Barnum, das einen Zirkus gründet, um über die Runden zu kommen. Foto: Twentieth Century Fox/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg laufen am Donnerstag, 28. Dezember 2017, keine neuen Filme an. Am Freitag und Samstag wird aber in einer Vorpremiere das Musical „Greatest Showman“ gezeigt. Die VHS-Filmrolle präsentiert die Komödie „The Big Sick“.