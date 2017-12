Netzwerktreffen in Papenburg Caritas: Junge Familien im Emsland besser unterstützen

Papenburg. Passgenaue Angebote für junge Familien vor allem in den ländlichen Bereichen flächendeckender als bisher bündeln wollen der Caritasverband für den Landkreis Emsland und die Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“ des Landkreises Emsland.

Dafür werden die Treffen für die sogenannten „Frühen Hilfen“ mit den Netzwerkpartnern neu ausgerichtet. Von der Resonanz auf eine solche Zusammenkunft in Papenburg zeigten sich die Veranstalter erfreut. Einer Pressemitteilung zufolge waren der Einladung der Caritas mehr als 30 Teilnehmer gefolgt.

Seit 2010 gibt es die „Frühen Hilfen“ in der Caritas: ein Programm, das junge Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in vielen Lebenslagen unterstützt. Der Caritasverband engagiert sich hier nach eigenen Angaben, indem er fachlich begleitete „Frühstart“-Gruppen in Kindertagesstätten anbietet, bei Bedarf ehrenamtliche Unterstützung im Einzelfall vermittelt und eng mit anderen Helfersystemen kooperiert. Zu den Netzwerkpartnern zählen viele Institutionen, die mit Familien zusammenarbeiten, wie Kindertagesstätten, Familienzentren, das Kindernetz, Hebammen, Beratungsstellen, Ärzte oder das Marien-Hospital.

Birgit Berssen, Mitarbeiterin im Bereich „Frühe Hilfen“ und Koordinatorin der „Frühstart“-Gruppen in der Caritas, informierte über eine Neuausrichtung des Netzwerktreffens durch die zukünftige gemeinsame Federführung mit der Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“ des Landkreises Emsland.

Marion Möller und Kristina Knese vom Fachbereich Jugend, Netzwerkkoordinatorinnen „Frühe Hilfen“ beim Landkreis Emsland, stellten unter anderem das Maßnahmenpaket zur Elternansprache „Normal, dass ich so unsicher bin?“ vor, eine Telefon- und Online-Elternberatung bei kleinen Sorgen oder in schwierigen Situationen, erreichbar unter 08 00/1 11 05 50 oder www.bke-elternberatung.de.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurde im Austausch deutlich, dass Familien im ländlichen Bereich schlechtere Bedingungen haben, Hilfen in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht mobil sind. Zudem habe sich gezeigt, dass die schon bestehenden Angebote im Emsland nicht allen bekannt sind. Die Teilnehmenden hätten sich darauf geeinigt, Helfersysteme und Angebote besser zu publizieren und aufeinander abzustimmen, beispielsweise in Form einer Angebotslandkarte.

Neue Netzwerkpartner, die Interesse haben, mitzuarbeiten und sich für junge Familien zu engagieren, können sich bei Birgit Berssen unter Telefon 0 49 61/9 44 10 oder bei Marion Möller, Telefon 0 59 31/44 14 13 melden.