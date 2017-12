Nach Recherche im EZ-Archiv Papenburger SPD legt 100-Jahr-Feier auf 2019 fest

pm/gs Papenburg. Die Papenburger SPD verschiebt ihr Jubiläumsjahr. Das 100-jährige Bestehen wird nicht wie zunächst geplant 2018, sondern 2019 gefeiert. Zu diesem Schritt haben sich die Sozialdemokraten nach ihren Recherchen auch im Archiv der Ems-Zeitung (EZ) entschlossen.

Im vergangenen Jahr hatte sich eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Jubiläum vorzubereiten und eine Chronik zu erstellen. Ziel des Ortsvereinsvorsitzenden Peter Behrens und seiner Mitstreiter war eine Feier im Jahr 2018. Nun legte der Verein sein Jubiläumsjahr auf das Jahr 2019 fest. Wie Behrens in einem Gespräch mit unserer Redaktion im vergangenen Februar berichtet hatte, ist der SPD-Ortsverein Papenburg die älteste parteipolitische Vereinsgruppierung im Emsland – allerdings mit lückenhafter Geschichte.

Inzwischen haben die Sozialdemokraten manche Lücke geschlossen. Wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, wurden sozialdemokratische Veranstaltungen in Papenburg während beziehungsweise nach dem Ersten Weltkrieg in der Regel von auswärts aus Emden und Weener organisiert. So fand zum Beispiel am 3. Juni 1918 in der Schützenhalle in Aschendorf um 15.30 Uhr eine öffentliche Volksversammlung mit dem Thema „Die Sozialdemokratie und die Wahlen“ statt. Redner war der Landtagsabgeordnete Stubbe aus Emden. Sozialdemokratische Veranstaltungen für die Papenburger Bevölkerung wurden häufig auch im benachbarten Ostfriesland durchgeführt.

In einer Anzeige der Ems-Zeitung werden für den 22. Dezember 1918 zwei Veranstaltungen angekündigt – um 14 Uhr „im Lokale des Herrn Zimmermann“ in Steenfelde mit dem Genossen Hünlich als Redner und um 17 Uhr bei Christian Graefe wegen der Gründung eines sozialdemokratischen Wahlvereins. „Das könnte als Gründungsdatum der SPD in Papenburg gelten, da Parteien in der Weimarer Republik zunächst nur als Wahlvereine organisiert waren“, erklärt Peter Raske in der Pressemitteilung. Raske ist Fraktionsvorsitzender im Papenburger Stadtrat.

Anzeige Anzeige

Wie er weiter erläutert, wurden die kommunalen Parlamente nach der Konstituierung der Weimarer Nationalversammlung und der Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts im Frühjahr 1919 demokratisch gewählt. „In Papenburg gab es keine eigene sozialdemokratische Liste, sondern mutmaßliche Sozialdemokraten kandidierten auf der Liste von Löb Strauß, dem Soldatenratsvorsitzenden“, so Raske.

In den Anzeigen nach Dezember 1918 lädt auch der Wahlverein zum 26. Februar 1919 zu einer Mitgliederversammlung ein. „Leider fehlen danach eindeutige Belege, wann aus dem Wahlverein die sozialdemokratische Partei in Papenburg wurde“, bedauert Raske. Wann also genau ein SPD-Ortsverein in Papenburg gegründet wurde, lässt sich nach seiner Einschätzung heute nicht genau nachvollziehen. Wenn man den Sozialdemokratischen Wahlverein als SPD-Parteiorganisation nimmt, war es der 22. Dezember 1918.

Die Arbeitsgruppe hat sich aufgrund der Datenlage entschieden, den 100-jährigen Geburtstag der SPD Papenburg auf das Jahr 1919 zu legen. Das Gründungslokal der SPD soll nach einer Notiz des EZ-Mitarbeiters und Heimatforschers Hermann-Josef Döbber die damalige Gaststätte Graefe (später Niewöhner) am Osterkanal gewesen sein.