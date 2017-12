Erste Besucherplattform für 80 Gäste Seit 25 Jahren Gästeführungen auf der Meyer Werft

Papenburg. Vor 25 Jahren haben erstmals im Besucherzentrum der Papenburger Meyer Werft Führungen stattgefunden. In diesen Tagen wird voraussichtlich der 250.000 Besucher des Jahres im Rahmen der „Tage der Region“ begrüßt. Seit 1992 sahen mehr als fünf Millionen Gäste den Schiffbauern über die Schulter.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnern sich der damalige Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, Winfried Nehe, und Jochen Zerrahn, langjähriger Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Meyer Werft, an die Anfänge der Besuchergruppen. „Durch den Bau der ,Homeric‘ im Jahr 1986 kam das Thema Kreuzfahrt nach Papenburg und danach kam auch immer häufiger die Anfrage, ob man nicht Führungen auf der Meyer Werft buchen könnte“, sagt Nehe, dessen Sohn Kai mittlerweile die aus dem Fremdenverkehrsverein und der Papenburg Tourismus GmbH hervorgegangene Papenburg Marketing GmbH (PMG) als Geschäftsführer leitet.

Es sei vor allem auch ein Verdienst des langjährigen Stadtkämmerers Hans-Josef Hermanns gewesen, dass die erste Besucherplattform in der Baudockhalle fünf realisiert wurde, so Nehe. „Er hat für die Stadt bei der Meyer Werft ein wenig gedrängt.“

Beim Ortstermin mit unserer Redaktion auf der früher einzigen Besuchergalerie schmunzeln Zerrahn und Nehe, als sie einen Blick in das Vertragswerk von damals werfen. „Die Meyer Werft duldet eine Besucherplattform“, steht dort. Errichtet worden war die Galerie mit Platz für zunächst 80 Gäste mit Geldern der Stadt und Fördermitteln. „Die Stadt übertrug uns die Nutzung und Mitarbeiter des Fremdenverkehrsvereins machten die ersten Führungen für Besucher, die rund eine halbe Stunde dauerten“, erzählt Nehe.

1000 Gäste zu Beginn

Im ersten Jahr kamen etwa 65 Gruppen, insgesamt 1000 Besucher, die den Werftarbeitern durch die großen Glasscheiben bei der Arbeit zuschauten. „Die Mitarbeiter waren davon zunächst wenig begeistert. Viele verglichen das mit einem Zoo“, berichtet Zerrahn. Gebaut wurden damals vor allem Passagierschiffe für Indonesien und das Kreuzfahrtschiff „Zenith“ für die US-Reederei Celebrity Cruises, ein späterer Großkunde der Papenburger Schiffbauer.

Die Werft sei stets auf ihre Kunden programmiert gewesen und nicht auf die Öffentlichkeit, so Schiffbau-Ingenieur Zerrahn. Das war bei der aufkommenden Kritik an der Meyer Werft wegen der Emsvertiefung Mitte der 1990er-Jahre Zerrahn zufolge jedoch anders. „Für uns war es damals wichtig, zu zeigen, was wir machen und der Bevölkerung dazu Zugang zu geben. Wir haben sicherlich mit dem Besucherzentrum dazu beigetragen, dass sich die Stimmung gedreht hat“, meint Zerrahn. Und dass obwohl es bei den ersten Führungen recht einfach zuging. „Es gab den Blick ins Dock, vereinzelt sogar Spaziergänge durch die Hallen und über das Gelände und einen Film“, erinnert sich Nehe. Von Sicherheitsvorkehrungen, wie sie heute auf dem Werksgelände Standard sind, konnte in der Anfangszeit keine Rede sein. „Die Busse haben direkt auf dem Betriebsgelände geparkt und durch ein schmales Treppenhaus ging es auf die Besuchergalerie“, so Nehe. Wäre etwas passiert, so glauben Nehe und Zerrahn, wären die Führungen auf der Werft sofort wieder eingestellt worden.

Rund 80 Betreuer

Heute kommen jährlich rund 250.000 Besucher, um von den mittlerweile rund 80 Gästebetreuern der PMG mehr über den Schiffbau und neue Technologien, wie aktuell den Schiffsantrieb mit Flüssigerdgas , zu erfahren. Insgesamt neun Ausstellungsbereiche hat das Besucherzentrum heute und erstreckt sich auf 3500 Quadratmeter.

Seit 1996 leitet Werftsprecher Peter Hackmann aufseiten der Schiffbauer das Besucherzentrum. „Andere Unternehmen haben vielleicht einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, wir haben 365 Tage der offenen Tür“, sagt Hackmann. Er betont, die Schwerpunkte der Dauerausstellung hätten sich im Laufe der Jahre ständig verändert. „Bei unserem letzten Umbau vor zwei Jahren ist vor allem das Thema ,Rekrutierung von Fachkräften‘ in die Ausstellung integriert worden“, so Hackmann.

PMG-Geschäftsführer Kai Nehe ist sich einig mit seinem Vater, dass das Konzept von einst aufgegangen ist und das Besucherzentrum der Meyer Werft nicht nur informiere, sondern auch Kunden der boomenden Kreuzfahrtbranche generiere.