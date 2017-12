Schwimmausbildung, Tauchen, Party 24-Stunden-Aktion im Papenburger Hallenbad

pm/gs Papenburg. Die Interessengemeinschaft (IG) Schwimmausbildung Papenburg organisiert gemeinsam mit anderen Vereinen eine 24-Stunden-Aktion im Hallenbad.

Termin ist am 13. und 14. Januar 2018 (Samstag und Sonntag). Ziel ist es, auf die Bedeutung der Schwimmausbildung sowie auf die Vielfalt der Wassersportaktivitäten aufmerksam zu machen. Der Erlös der Aktion ist nach Abzug der Kosten für das Hallenbad für die Vereine bestimmt, die sich in der Kinderschwimmausbildung engagieren. Der Förderverein stellt die Aktion gemeinsam mit der Tauchgemeinschaft Papenburg, der DLRG-Ortsgruppe Papenburg, dem TuS Aschendorf sowie den Wasserfreunden Völlen/Papenburg auf die Beine.

„Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Kleinhaus. Nach seinen Worten gibt es nicht nur Tipps und Tricks für die Schwimmausbildung, sondern es ist auch Wasserball, Nachttauchen, Schnuppertauchen und Turmspringen im Angebot. Los geht es am Samstag, 13. Januar 2018, um 14.30 Uhr. Um 16.15 Uhr sind Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) und der Stadtrat eingeladen. „Die Ausbilder werden die zu diesem Zeitpunkt laufende Kinderschwimmausbildung im Becken kommentieren“, erklärt Kleinhaus. Dazu seien alle Interessierten und besonders auch diejenigen, die in der Ausbildung mitarbeiten möchten, in das Hallenbad-Café eingeladen. Das Café ist nach Angaben der Veranstalter während des gesamten Aktionszeitraums geöffnet. Ab 21 Uhr steigt im Hallenbad eine Party mit DJ und Lichtshow.