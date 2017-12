Franz-Josef Giesen tritt ab Papenburger Tennisclub unter neuem Vorsitz

Papenburg. Ein Wechsel in der Vereinsführung sowie ein Rückblick auf die sportlichen Erfolge haben die Generalversammlung des Tennisclubs Schwarz-Rot Papenburg im „Alten Güterbahnhof“ bestimmt.

So brachten die Wahlen einstimmige Personalentscheidungen hin zu einer Verjüngung des Vorstandes hervor. Mit Pascal Albers löst der bisherige zweite Sportwart den langjährigen Vorsitzenden Franz-Josef Giesen im Amt ab. Er scheidet nach 13 Jahren im Vorstand, davon 11 als Vorsitzender, aus. Zum neuen zweiten Sportwart wählten die mehr als 100 anwesenden Mitglieder Stefan Stefens. Nach acht Jahren gab zudem Jugendwart Ralf Hoffner sein Amt ab. Diese Funktion hat ab sofort Larissa Meiners inne. Im Amt der Schriftführerin wurde Maren Tallen bestätigt.

„Auf euch war jederzeit Verlass“

Der neue Vorsitzende Albers dankte sowohl Giesen als auch Hoffner für ihr langjähriges Engagement zum Wohle des Vereins: „Ihr habt beide viel Zeit und Herzblut in eure Ämter gesteckt. Auf euch war jederzeit Verlass. Maßgeblich habt ihr zu der hervorragenden Entwicklung unseres Vereins beigetragen“, so Albers. Geehrt wurden während der Versammlung zudem für eine 50-jährige Mitgliedschaft Renate und Jochen Zerrahn sowie Rosi Eikens für eine 25-jährige Vereinstreue.

Sechs Meisterschaften bei den Erwachsenen

Vor den Wahlen blickte der scheidende Vorsitzende Giesen auf die vergangene Saison zurück. Er dankte allen, die bei der Durchführung von Veranstaltungen mithalfen und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen. Sportwart Matthias Gremme zeigte die sportlichen Erfolge der neun Mannschaften im Erwachsenenbereich auf und gab einen Ausblick auf das Tennisjahr 2018. Von den neun gemeldeten Erwachsenenmannschaften im Punktspielbetrieb sicherten laut Gremme sechs Teams den Meistertitel. In der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte holte sich darüber hinaus Philipp Giesen die Meisterschaft bei den Erwachsenen im Hallentennis.

Anzeige Anzeige

„Unsere Jugendlichen haben eine tolle Saison gespielt“

Der scheidende Jugendwart Hoffner erinnerte an die sportlichen Erfolge im Jugendbereich. 15 gemeldete Mannschaften seien nach seinen Worten ein Beleg für die positive Bilanz des Vereins. Vier Teams errangen die Meisterschaft. Sechs Mannschaften wurden Hoffner zufolge Vizemeister. „Unsere Jugendlichen haben eine tolle Saison gespielt“, zeigte er sich zufrieden. Dazu zähle auch der Gewinn des Jugendstadtmeisterpokals, den sich der Tennisclub zum zwölften Mal infolge sicherte. Malte Janssen wurde zudem noch Regionsmeister in der Halle bei den Jüngsten. Ein besonderer Dank des Jugendwarts ging dabei an das Trainerteam Mulder. Die erfreuliche Entwicklung beim Nachwuchs zeigt sich laut Hoffner auch daran, dass wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche für den Tennissport gewonnen werden konnten. Er sprach all denjenigen seinen Dank aus, die bei den verschiedenen Veranstaltungen im Jugendbereich mitgewirkt haben.

Zum Abschluss der Generalversammlung ließ Pressewart Johann Meyer das vergangene Jahr mit ausgesuchten Bildern von den Ereignissen des Vereins in einer Präsentation Revue passieren.Zudem nahm Klaus Heinrich Fischer die Teilnehmer mit auf eine bebilderte historische Reise in die Vergangenheit des Vereins.