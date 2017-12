Einbruch in Wohnhaus Diebe erbeuten in Papenburg Schmuck und Sparbücher

Papenburg. Schmuck, Bargeld und Sparbücher haben Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Papenburg erbeutet. Das teilte die Polizei mit, die nun um Hinweise von Zeugen bittet.

Laut der Pressemitteilung der Polizei ereignete sich die Tat am Freitag, 22. Dezember 2017, zwischen 16 und 22.15 Uhr an der Straße An der Marienkirche. Die bislang unbekannten Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertsachen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge, erbeuten die Einbrecher Schmuck, Bargeld und Sparbücher. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04961/9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.