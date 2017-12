Durch die Wucht der Explosion waren fast alle Fenster in der unteren Etage des Hauses zersplittert. Es musste später abgerissen werden. Foto: Nina Brinkmann/Archiv

Papenburg. Dass die verheerende Gasexplosion an der Gildestraße in Papenburg am 6. Dezember 2016 nicht noch viel schlimmere Folgen gehabt hat, ist ein großes Glück. Ein Kommentar.