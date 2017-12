Internationaler Gartenwettbewerb Papenburg beteiligt sich an „Entente Florale“

Papenburg. Die Stadt Papenburg wird sich im kommenden Jahr an dem Wettbewerb „Entente Florale“ beteiligen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Die Stadt Papenburg möchte sich als „grüne Stadt“ beim internationalen Wettbewerb „Entente Florale“ präsentieren und sich somit auch auf die geplante Blumenschau im Jahr 2019 vorbereiten.

Wie Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) auf der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, nähmen am europaweiten Wettbewerb nur drei Kommunen teil, unterteilt nach den Einwohnerzahlen. In der Kategorie bis 5000 Einwohner wird die Gemeinde Vrees am Wettbewerb teilnehmen, in der Gruppe von 5000 bis 50.000 Einwohnern wird es Papenburg sein, so Bechtluft. Ursprünglich sollte Bad Füssing teilnehmen, deren Teilnahme wurde aber kurzfristig storniert. Nun sei Papenburg vorgeschlagen worden, da die Stadt bereits 2001 beim Wettbewerb mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, so Bechtluft.

Da der Stadtrat sich einstimmig für die Teilnahme aussprach, wird nun im kommenden Jahr eine Jury mit Mitgliedern aller zwölf teilnehmenden Länder die Stadt bereisen. Besonders unter die Lupe genommen würden dann Grünflächen im öffentlichen Raum, Park- und Sportanlagen und auch Einkaufsbereiche. Dafür müsse sich die Stadt in einem vorzeigbaren Zustand befinden, so Bechtluft. Zufrieden zeigte sich der Rat mit dem Vorschlag des ehemaligen Wirtschaftsförderers der Stadt, Winfried Nehe, die Vorbereitungen und die Bereisung zu begleiten. Nehe war selbst 14 Jahre lang in der Jury des Deutschlandwettbewerbs aktiv und verfüge über eine entsprechende fachliche Expertise. Auch die Bereisung 2001 hatte er federführend die Teilnahme am Bundeswettbewerb geleitet. Dieser Wettbewerb ist seit dem Jahr 2015 jedoch ausgesetzt.

Für die Teilnahme fallen laut Bürgermeister Kosten in Höhe von 10.000 Euro an, die sich die Stadt mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) teile. Es müsse ein Exposé erstellt werden

Die Stadtratsfraktionen begrüßten die Teilnahme am Wettbewerb, wiesen aber auch darauf hin, dass es Orte gebe, die im Vorfeld gründlich gesäubert werden müssten. Peter Raske (SPD) nannte etwa den Demowald. Hermann Wessels (CDU) meinte, dass auch das Heimathaus oder auch der Friedhof in Aschendorf mögliche Ziele der Jury sein könnten, da sich diese Orte besonders gut eigneten.

Knut Glöckner (Grüne) fragte, warum es erst einen Wettbewerb geben müsse, um die Stadt auf Vordermann zu bringen. Die Grünflächen sollen seiner Meinung nach immer in einem vorzeigbaren Zustand sein.