Leicht verletzt Pedelec-Fahrer stößt in Papenburg mit Pkw zusammen

Die Polizei Papenburg musste am Freitagmittag zu einem Unfall in der Straße Am Stadtpark ausrücken. Foto: Michael Gründel

Papenburg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Papenburg ist ein Pedelec-Fahrer in der Straße Am Stadtpark am Freitagmittag, 22. Dezember, leicht verletzt worden.