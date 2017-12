Tipps für das Wochenende Konzerte und Partys zu Weihnachten

Papenburg. Am Weihnachtswochenende gibt es im nördlichen Emsland neben einem traditionellen Konzert auch zahlreiche Partys.

Wie in jedem Jahr findet auch 2017 an Heiligabend, 24. Dezember, wieder das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins Papenburg von 1996 auf dem Balkon des Rathauses statt. „Wir freuen uns schon, auch in diesem Jahr den Papenburgern den Heiligen Abend musikalisch etwas versüßen zu dürfen“, sagt Sven Koop. Der Leiter des Musikvereins ist jedes Mal von der Atmosphäre auf dem Rathausbalkon gegenüber der Antonius-Kirche begeistert. „Vor allem wenn das Wetter mitspielt, hat das etwas sehr besinnliches und weihnachtliches“, so Koop weiter.

Wie üblich wird das Konzert im Anschluss an die Christmesse in der Antonius-Kirche gegen 23.15 Uhr starten. „Wir werden etwa 20 bis 30 Minuten lang unterschiedliche Stücke spielen. Darunter sind natürlich die bekannten und beliebten Klassiker, wir wollen aber auch das ein oder andere neuere Lied präsentieren“, so Koop,der hofft, dass viele Zuhörer sich nach der Messe noch Zeit nehmen für die besondere Darbietung auf dem Rathausbalkon.

Neben dem Konzert auf dem Balkon des Rathauses gibt es an Weihnachten auch für die Partyfreunde einiges zu erleben. Im Limit in Ihrhove wird schon am Freitag, 22. Dezember, „Homecoming“ gefeiert, weiter geht die Feierei an Heiligabend, und am zweiten Weihnachtstag gibt es das traditionelle „Bandsalat“-Livekonzert. Beginn zu allen Veranstaltungen ist um 23 Uhr.

Im Steffens in Neulehe wird am ersten Weihnachtstag ab 22 Uhr die „Christmas-Party“ gefeiert. Dies gilt auch für die Diskothek Kuper in Melstrup, ebenfalls um 22 Uhr geht es los. Bei Stricker in Dörpen heißt es am zweiten Weihnachtstag ab 22 Uhr „X-mas gone wild“. Das „Havanna“ in Werlte ist am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils ab 21 Uhr geöffnet.

Kinofreunde kommen am Samstag, 23. Dezember, auf ihre Kosten. Ab 16 Uhr werden am Vorplatz des Papenburger Kinos erst „Die Eiskönigin“ und dann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.