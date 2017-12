Ehrennadel für Heinz Kauscher Papenburger Kreishandwerksmeister mit Gold ausgezeichnet

Papenburg. Der Kreishandwerksmeister Heinz Kauscher aus Papenburg ist in der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft Aschendorf – Hümmling mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Kauscher ist Obermeister der Innung für Klempner-, Sanitär- und Heizungstechnik und konnte sich über die Goldene Ehrennadel freuen, die der Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Peter Voss, des Osnabrück-Emsländischen-Grafschafter Handwerks übergab. Das teilte die Kammer mit. Voss zeichnete außerdem die Obermeister Michael Anneken aus Werpeloh für seine ehrenamtliche Tätigkeit um das Bäckerhandwerk sowie Johannes Evers aus Papenburg für seine Obermeistertätigkeit bei der Innung für Elektro- und Informationstechnik mit der Silbernen Ehrennadel aus.

Neben Ehrungen war auch der Jahresrückblick ein Thema der Sitzung. Es wurde deutlich, dass das laufende Jahr 2017 für die Handwerkswirtschaft in dieser Region als erfolgreich zu bezeichnen ist. In allen Gewerken kam es zu einer guten bis sehr guten Auslastung, hieß es. Lediglich die Besetzung der vielen Ausbildungsplätze bilde Anlass zur Besorgnis. In zahlreichen Ausbildungsbetrieben blieben Ausbildungsplätze unbesetzt. So sei zu befürchten, dass der Fachkräftemangel ohne zusätzliche Maßnahmen nicht abgebaut werden könne. Die Kreishandwerkerschaft Aschendorf – Hümmling, vertreten durch Geschäftsführer Hermann Schmitz, versprach mit seinem Team auch zukünftig für die annähernd 700 Handwerksbetriebe mit einem großen Dienstleistungsangebot attraktiv zu bleiben.