Kurzer formaler Akt Neuer Leiter des Gymnasiums Papenburg nimmt Arbeit auf

Papenburg. Kurz vor den Weihnachtsferien hat Theo Hockmann seine Arbeit als neue Leiter des Gymnasiums Papenburg aufgenommen.

Christoph Schüring, Dezernent der niedersächsischen Landesschulbehörde, überreichte dem 50-jährigen Papenburger am Donnerstagmittag während eines kurzes formalen Aktes im Beisein des Kollegiums den entsprechenden Erlass des Kultusministeriums. Hockmann tritt die Nachfolge von Norbert Lamkemeyer an, der nach 17 Jahren als Leiter des Gymnasiums Ende Mai feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seitdem führte der stellvertretende Schulleiter Josef Simbeck die Schule kommissarisch.

Früher Schüler, jetzt Leiter

Für Hockmann, der die letzten 17 Jahre am Johannes-Althusius-Gymnasium im Emden tätig war, schließt sich mit der neuen Aufgabe ein Kreis. „Ich war selbst Schüler an diesem Gymnasium und habe erst kürzlich das 30-jährige Abiturjubiläum gefeiert.“ Er bedankte sich bei dem Kollegium für den „warmen Empfang“. Studiert hat der Papenburger an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und der Georg-August-Universität Göttingen.

Nicht von der Schule vereinnahmen lassen

Schüring machte deutlich, dass die Besetzung der Führungsposition eine „ganz wichtige Personalentscheidung“ darstelle. Dank der in den vergangenen Tagen schnell organisierten Versetzung könne das Gymnasium gelassen und mit viel Optimismus in das neue Jahr gehen. „Jetzt ist alles geregelt.“ Nach Worten des Dezernenten verfügt Hockmann über einen umfangreichen Erfahrungsschatz sowie umfassende Kompetenzen. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Anliegen von Schülern, Eltern und Kollegium gerecht werden, ohne sich dabei vollkommen von der Schule vereinnahmen zu lassen.“ Schüring zufolge sind die Anforderungen an den 50-Jährigen hoch. „Vergessen Sie dabei aber nicht, die eigenen Talente auszuleben und achten Sie auf ein gesundes Maß an An- und Entspannung.“

„Glanzstück der Bildungslandschaft“

Erster Kreisrat Martin Gerenkamp, der den Landkreis Emsland als Schulträger vertrat, lobte die Arbeit der Vorgänger. „Sie finden hier ein gut bestelltes Feld vor. Das Gymnasium Papenburg gehört zu den Glanzstücken der Bildungslandschaft.“ Auch er war nach eigenen Angaben etwas überrascht, dass es mit der Besetzung noch vor Weihnachten geklappt hat. „Entscheidend ist aber, dass Sie jetzt hier sind und nicht wieder weggehen.“