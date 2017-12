Aktion von Real Papenburg Geschenke für die Kinder des Marienstifts

Papenburg. Die Weihnachtsbaum-Aktion im Papenburger Real-Markt ist abgeschlossen. Insgesamt 40 Geschenke wurden an das Marienstift übergeben.

Während der Adventszeit stand ein Wunschbaum mit 40 Karten, auf denen die Kinder ihre Wünsche verewigt hatten. Nun sind alle Karten weg und die entsprechenden Geschenke alle beisammen. Geschäftsleiter Wolfgang Emke überreichte diese Geschenke jetzt an Hans Hermann Janaczek, Leiter des Marienstiftes.

„Im Namen unserer Kinder möchte ich einen großen Dank an die Spender aussprechen. Für die Kinder ist es etwas ganz besonderes, an Heiligabend ein kleines Geschenk zu erhalten und zu wissen, dass es Menschen gibt, die an sie denken“, so Janaczek. Marktleiter Emke gab diesen Dank weiter an die Kunden, die die Aktion unterstützt haben. „Jedes Kind sollte zu Weihnachten ein Geschenk auspacken“, so Emke.

Die Weihnachts-Wunschbaum-Aktion findet im elften Jahr statt und wurde von Marianne Beckmann initiiert. Die Kunden hatten die Möglichkeit, sich eine Karte auszusuchen und gezielt ein Kind aus der sozialpädagogischen Einrichtung am Gasthauskanal zu Weihnachten zu beschenken.