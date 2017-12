Serie „Bands aus der Region“ Aschendorfer „Akustik Kandis“ setzen auf zarte Wallung

Aschendorf. Die Musiker der Band Akustik Kandis tauchen ab beim Spielen wie kleine Zuckerbröckchen im heißen Tee. So tun sie es bei den Proben, ebenso wie in Senioreneinrichtungen etwa, wo sie die älteren Herrschaften immer wieder mal in zarte Wallung bringen.

„Da denkt man, die können eigentlich gar nicht mehr laufen. Dann stellen die ihren Rollator an die Seite und tanzen“, sagt Carmen Egert, Keyboarderin und Sängerin bei den Akustik Kandis, über die Auftritte in den Heimen für betagte Menschen. So passiert es immer wieder, trotz der fehlenden elektrischen Verzerrung. Oder womöglich deswegen. „Die vergessen die Welt“, bestätigt auch Gitarrist und zweiter Sänger, Gerhard Jung. Einmal haben sie den Kerzenlicht-Klassiker „Sailing“ von Rod Stewart zum besten gegeben. Da habe eine Seniorin geweint. „Ihr Mann war Seemann und auf See geblieben“, erzählt Jung. Es profitieren beide Seiten. „Manche nehmen einen in den Arm. Das ist schön“, sagt Egert.

Kaffeehausmusik in Heimen, Wohnzimmern oder auf Hochzeiten

Akustisch ist die Linie der Band. Ruhige Songs, dennoch Rhythmus. „Kaffeehausmusik“, sagt Jung. Von „Uff-uff-Bands“ gebe es schon genug. Deshalb habe die Band auch keinen Bassisten, „was ja eine Rockband ausmacht“, meint Jung. Die vier Musiker haben sich über die frühere Coverband „Splitting links“ kennengelernt. Dann kam schnell eins zum anderen. Zwei Jahre ist das her. Seitdem haben sie sieben Mal in den vergangenen zwei Jahren in besagten Pflegeeinrichtungen gespielt, geben Wohnzimmerkonzerte und treten auf privaten Hochzeiten auf, springen auch mal als DJs ein. Machen sie Musik, sollen es Lieder mit Hintergrund sein. Hannes Wader, John Denver, Neil Diamond – alles wird gecovert. Auch Credence Clearwater Revival – für die Kenner CCR – ist dabei. „Man muss die Leute auch mal vom Hocker holen“, meint Jung, der ergänzt: „Wir ekeln uns vor nix“. „Doch, vor Helene Fischer“, meint Carmen.

Musik ist allgegenwärtig

Für die Auftritte landet eine Aufwandsentschädigung in der Tasche. „Das Geld geht so durch“, sagt Jung und meint, dass die Kosten eben auch den entsprechenden Tribut fordern. Das Geld aber ist ohnehin nicht der Antrieb der Band. Egert: „Wir machen das, weil wir da richtig Spaß dran haben“. Und das Hobby bringt Erholung: „Man kann einen noch so stressigen Tag haben: Wenn man zusammen Musik macht, fällt das ab“, sagt Drummer Dieter Imsande, der erst seit wenigen Monaten Teil der Band ist. Musik ist allgegenwärtig bei den Akustik Kandis. Fängt Gitarrist Matthias Maihöver an, steigt auch gleich Cajon-Spieler und Drittsänger Imsande ein, und Egert startet mit dem Gesang. Alles ohne Absprache. Egert und Jung machen eigentlich schon immer Musik, sagen sie. Imsande und Maihöver sind nach jahrelangen Pausen irgendwann wieder eingestiegen. „Dass wir den Proberaum bekommen haben, ist überhaupt die Basis dafür, dass wir wieder richtig spielen“, sagt Maihöver. Es sei schwer, einen passenden Raum zu finden. Hilfreich ist letztlich immer das Netzwerk. Musiker unter sich kennen sich einfach, meint die Band.