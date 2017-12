Gasexplosion zerstörte ihr Haus Ehepaar aus Papenburg: „Wir hatten mehr als einen Schutzengel“

Papenburg. Am 6. Dezember 2016 zerstörte eine Gasexplosion das Haus der Eheleute Völkering an der Gildestraße in Papenburg. Im Gespräch mit unserer Redaktion blicken die 65-jährige Maria Völkering, die durch eine Stichflamme schwerste Verbrennungen erlitt, und ihr 69 Jahre alte Ehemann auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Dass die verheerende Explosion Todesopfer, im schlimmsten Fall sogar mehrere, hätte kosten können, darin sind sich alle beteiligten einig. „Wir hatten alle mehr als einen Schutzengel“, sagen die Eheleute Völkering, die noch sichtlich unter dem Eindruck der Bilder stehen.

Eine der Ersten, die nach der Explosion gegen 20 Uhr am 6. Dezember 2016 an dem Haus an der Gildestraße eintrafen, waren zwei Freundinnen von Maria Völkering, die sich zum gemeinsamen Stricken mit ihr verabredet hatten. Zwei weitere trafen fast zeitgleich mit Feuerwehr und Krankenwagen ein. Nicht auszudenken, wenn das Strick-Quintett gemeinsam im Wohnzimmer gesessen hätte und dort von der Druckwelle erfasst worden wäre, die die Explosion verursacht hat.

Alle Fenster aus Verankerung gerissen

Im Wohnzimmer nämlich gab es die größten Schäden, wie Hausherr Hermann Völkering berichtet. „Dort waren alle Fenster aus der Verankerung gerissen, alle Scheiben waren zerborsten“, sagt der 69-Jährige, der selber in der Küche gestanden hat, um Kleinigkeiten für den gemütlichen Abend mit den Freundinnen seiner Frau vorzubereiten. Auch er wurde demnach nicht durch die Druckwelle erfasst.

Die beiden Freundinnen von Maria Völkering halfen sofort bei der Erstversorgung der schwer verletzten 65-Jährigen. „Wir haben sie auf die Toilette gesetzt und die beiden Freundinnen haben sich neben sie gestellt und versucht, sie zu beruhigen“, berichtet der pensionierte Lehrer. Seine Frau hatte schwerste Verbrennungen im Gesicht und den Händen erlitten. Sie wurde noch am gleichen Abend mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik in Hannover gebracht.

Brille rettet 65-Jähriger wohl das Augenlicht

Doch auch Maria Völkering hatte letztlich Glück im Unglück. „Meine Brille hat mir vermutlich das Augenlicht gerettet“, weiß die Betroffene. Das Glas der Brille verhinderte, dass die Stichflamme den Augapfel verletzte. Neun Tage verbrachte sie auf der Intensivstation der Schwerbrandverletztenstation in Hannover, erhielt mehrere Transplantationen von Haut aus dem Oberschenkel in das Gesicht. Ihr Mann quartierte sich in einem Hotel in Hannover ein und bleib an der Seite seiner Frau.

Körperliche Folgen wird Maria Völkering, bis vermutlich auf einige Narben im Kinnbereich, langfristig wohl nicht davon tragen, von einem anderen Kälte- und Wärmeempfinden an den transplantierten Stellen einmal abgesehen. Ihr Mann Hermann bleibt sogar völlig unverletzt, eine Untersuchung seiner Ohren, ob die Druckwelle vielleicht Schäden angerichtet hat, bleibt ohne Befund. Psychisch belastet der Vorfall das Ehepaar kaum. „Ich nutze lediglich keine Stabfeuerzeuge mehr“, erzählt die 65-Jährige. Mit einem solchen hatte sie vor einem Jahr die Explosion im Gästebad ausgelöst, als sie in dem Bad ein Teelicht anzünden wollte, um den Raum für den Besuch der Strickfreundinnen gemütlich zu machen.

Bilder aus dem Inneren des Hauses, die die das Ehepaar unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat, verdeutlichen das gesamte Ausmaß der Explosion. Im Erdgeschoss sind nicht nur sämtliche Fenster aus der Verankerung gerissen und das Glas zerborsten, eine Wand des Gäste-WC wurde aus der Verankerung gerissen, es gibt große Schäden am Dach, das durch die Detonation angehoben wurde. Gutachter stellen sieben Tage später fest, dass nur ein Abriss und Wiederaufbau des Hauses wirtschaftlich ist.

Über die Hilfe und Unterstützung, die in den Tagen nach der Gasexplosion aus der Bevölkerung an sie herangetragen wurden, ist das Ehepaar sehr glücklich und dankbar. Ein befreundetes Ehepaar bot ihnen ein Haus im Ferienhauspark an der Straße Bethlehem rechts an, das sie dankend annahmen. Ihre drei Söhne Dirk, Harm und Jan, die alle mit ihren Familien nicht mehr in Papenburg wohnen, nahmen sich die Tage nach dem Vorfall viel Zeit, um die Eltern in Hannover und nach der Rückkehr nach Papenburg zu unterstützen.

Lob für Versicherung und Stadt Papenburg

Auch die Zusammenarbeit mit der Versicherung verlief reibungslos. „Sie hat dafür gesorgt, dass das gesamte Hausinventar abgeholt, gesäubert und eingelagert wurden“, berichtet Hermann Völkering. Auch beim Abriss des zerstörten Gebäudes Anfang März 2017, der Planung des Neubaus und der Bauphase, die im Mai begann, unterstützte die Versicherung das Ehepaar. Lob gibt es auch für das Bauamt der Stadt Papenburg, das Hermann Völkering zufolge „in Rekordzeit“ die Baugenehmigung erteilt hatte. Und weil auch die Handwerker und Baufirmen sich größte Mühe gaben, schnell fertig zu werden, konnten die Arbeiten kurz vor Weihnachten abgeschlossen werden. Der Umzug in den altersgerechten, bungalowähnlichen Neubau erfolgt nach den Feiertagen bis Silvester. Geklärt ist inzwischen auch, dass den Eheleuten Schadenersatz und Schmerzensgeld durch die Versicherung des Gasnetzbetreibers EWE zusteht.

Enttäuscht ist das Ehepaar, das den „Jahrestag“ am 6. Dezember 2017 in Bückeburg gemeinsam mit Mitgliedern des Seniorenbeirates verbracht hat, lediglich von den vielen Schaulustigen. „Auf der Gildestraße war nie so viel Verkehr, wie in den Tagen nach der Explosion“, meint der 69-Jährige. Enttäuscht ist er auch von der Papenburger Politik, von denen sich bisher nie jemand für den Schicksalsschlag interessiert habe.

EWE: „Verkettung unglücklicher Umstände“

Bis heute ungeklärt ist, wie das Gas in das Haus gelangen konnte. „Im Fall der Explosion in Papenburg muss man leider von einer Verkettung unglücklicher Umstände sprechen: Höchstwahrscheinlich führten Spannungen, die von einer unbekannten Setzung des Erdreichs rührten, zur Bildung eines Risses am Rohrleitungsstück, aus dem dann Gas ausgetreten ist“, teilte Volker Diebels, Sprecher des Strom- Gas und Telefonnetzbetreibers EWE in Oldenburg, auf Anfrage mit. Der Riss wurde später im Gehweg im Wendehammer Isern Porte, der von der Gildestraße aus gesehen links vom Haus der Eheleute Völkering endet, entdeckt.

Wie das Gas in das Haus gelangt ist, ist dem Gasversorger dem Sprecher zufolge nicht bekannt. Sicher erscheint, dass der an den dem Tag gefrorene Boden dem Gas geholfen hat, sich unbemerkt zu verteilen. Er hat vermutlich auch dazu geführt, dass sich der dem Gas beigemischte Geruchsstoff verflüchtigt hat. Jedenfalls wollen weder die Eheleute Völkering noch die Nachbarn, in deren Haus das Gas ebenfalls geflossen war, spürbar einen Geruch wahrgenommen haben. „Grundsätzlich kann sich der beigemischte Geruchsstoff bei Austritt im Erdreich herausfiltern. Der Gasgeruch konnte in der Umgebung der Schadensstelle wahrgenommen werden. Weiteres ließ sich daraus nicht ermitteln“, teilte EWE-Sprecher Diebels dazu mit.

Auch strafrechtlich ist der Fall abgeschlossen, hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück bereits im Mai 2017 mitgeteilt.

Direkte Konsequenzen für die EWE beziehungsweise die Vorgaben an Hausbauer und -besitzer haben sich durch die Explosion nicht ergeben. „Das gesamte Gas-Rohrnetz von EWE wird gemäß den Vorgaben des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zyklisch überprüft. Verändert haben sich aber die energetischen Anforderungen an Gebäude. Vor diesem Hintergrund wurden die Vorgaben für die Einführung von Hausanschlüssen in Gebäude angepasst“, so der Sprecher.

War es früher beispielsweise üblich, Leitungen wie Strom, Gas, Telefon oder Kabelfernsehen an verschiedenen Stellen der Haushülle ins Innere zu führen, erfolgt das heute an einer zentralen Stelle. Für diesen Übergang gebe es „diversen Anforderungen, zu denen auch die Dichtheit des Anschlusses gegenüber dem Mauerwerk gehört“, so der Sprecher.

Feuerwehr: „Würden wieder so vorgehen“

Auch für die Feuerwehr Papenburg, die gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) in kürzester Zeit am Unglücksort aufgeschlagen war und die Umgebung evakuierte, waren die Ereignisse am 6. Dezember 2016 nicht alltäglich. „Der Umgang mit Gefahrenlagen durch Gas ist stets besonders herausfordernd und kommt zum Glück auch nur selten vor. Darum ist die Feuerwehr Papenburg in solchen Situationen auch immer darauf bedacht, sehr behutsam vorzugehen. Insbesondere die anhaltende Explosionsgefahr bei noch nicht geklärter Lage macht ein solches Handeln erforderlich. Dies hat beim damaligen Einsatz sehr gut geklappt und wir würden erneut so vorgehen, wie im Dezember 2016“, sagt Stadtbrandmeister Josef Pieper.

Er bescheinigte im Rückblick „allen Beteiligten, an einem Strang gezogen haben.“ Die Feuerwehr Papenburg sei daher auch bei zukünftigen Gas-Einsätzen gut gerüstet.