Fehlbetrag von 3,75 Millionen Euro Landesgartenschau Papenburg: Verzicht auf Darlehen und Zinsen

Papenburg. Die Stadt Papenburg will gegenüber der Durchführungsgesellschaft der Landesgartenschau endgültig auf Darlehens- und Zinsforderungen verzichten. Dies wurde auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Controlling deutlich.Der Fehlbetrag hat sich auf 3,75 Millionen Euro erhöht.

Einstimmig votierte das Gremium dafür, der Gesellschaft den Verzicht auf Darlehen und Zinsen zu erklären. „Ernsthaft eingefordert werden, kann es sowieso nicht mehr“, stellte Fachbereichsleiter Jürgen Schendzielorz klar. Mit dem formalen Schritt könne die Landesgartenschaugesellschaft nach seinen Worten die „Bücher bereinigen“.

FDP-Ausschussmitglied Markus Schepers plädierte für den offiziellen Verzicht. „Wenn es nicht einforderbar ist, dann lasst uns den Schrecken der Landesgartenschau weiter abbauen.“ Gerhard Schipmann von der UBF machte sich dafür stark, nicht weiter nachzukarten. „Wir müssen nach vorne schauen.“

Mehr als vier Millionen Euro

Zwischen der Stadt als Mehrheitsgesellschafter und der Durchführungsgesellschaft sind zur Umsetzung der Landesgartenschau Darlehensverträge geschlossen worden. Die Summen sind 2014 in der Bilanz der Stadt Papenburg mit Gesamtbeträgen von mehr als vier Millionen Euro als Forderungen ausgewiesen. Wie es in der Vorlage heißt, sind aufgrund der hohen zusätzlichen Defizite nach entsprechenden Beschlüssen Wertberichtigungen vorgenommen worden, so dass rechnerisch das Haushaltsjahr 2014 mit den Ausfällen bereits belastet wurde. Somit führe der jetzige Verzicht zu keinen aktuellen Belastungen des Haushaltes.

Anzeige Anzeige

Restabwicklungen in 2016

Der Jahresabschluss 2016 der Durchführungsgesellschaft weist der Vorlage des Finanzausschusses zufolge einen Jahresfehlbetrag von mehr als 266.000 Euro aus. Damit hat sich der Fehlbetrag in den Jahren von knapp 3,5 Millionen Euro in 2015 auf rund 3,75 Millionen Euro erhöht. Fachbereichsleiter Schendzielorz: „Das Geschäftsjahr 2016 war weitestgehend geprägt von Restabwicklungen im Nachgang zur Landesgartenschau.“ Dazu zählen Nutzungsentgelte für Einrichtungen im Stadtpark und der Verkauf von Merchandisingartikeln.

Weitere Berichte zur Landesgartenschau in Papenburg finden Sie in unserem Themenportal