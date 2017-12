Polizei hat noch keine heiße Spur Nach Sprengung in Papenburg: Bank stellt neuen Automaten auf

Papenburg. Knapp eine Woche nach der Sprengung eines Geldautomaten der Sparda-Bank im Papenburger Einkaufszentrum Dever-Park hat die Polizei noch keine heiße Spur auf den oder die Täter. Unterdessen teilte die Bank mit, dass ein neuer Automat aufgestellt werde. Wann, stehe aber noch nicht fest.

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, haben aber bisher noch keine neuen Erkenntnisse gebracht“, teilte der Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Dennis Dickebohm, am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Polizei gehe jedem Hinweis nach, versicherte der Sprecher. Zur Höhe der Beute machen Bank und Beamte keine Angaben. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, die sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitag, 1. Dezember, ereignet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0 49 61/92 60 zu melden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Dever-Park hatten beobachtet, wie ein maskierter Mann nach der Sprengung des Automaten im Haupteingangsbereich des Einkaufszentrums mit mehreren Geldkassetten flüchtete. Zuvor hatten sie gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Automat wurde durch die Detonation vollständig zerstört, die Überreste am Tag danach entfernt.

Zusätzliche Sicherheit

Seitdem erinnert nur noch ein Zettel mit der handgeschriebenen Aufschrift „Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Sabotage musste unsere SB-Technik demontiert werden, Ihre Sparda-Bank“ an den Vorfall. Das soll nicht so bleiben. Die Bank kündigte an, dass ihr sogenannter Service-Point „auf jeden Fall erhalten“ bleibe. „Wir arbeiten mit Hochdruck, um so schnell wie möglich einen neuen Ersatz-Geldautomaten aufzubauen“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens aus Münster mit. Zurzeit sei die Bank in Abstimmungen mit der Verwaltung des Dever-Parks, damit zusätzliche Sicherheitseinrichtungen umgesetzt werden können. Wie die genau aussehen sollen, ließ die Sprecherin offen.

Foyers in Filialen nachts geschlossen

Ebenfalls lässt sich nach Angaben des Unternehmens gegenwärtig keine Aussage treffen, bis wann der Geldautomat wieder zur Verfügung steht. Nach der Sprengung des Geldautomaten der Sparkasse Emsland im Nebeneingang des Dever-Parks im April 2016 waren bis zur Neuaufstellung mehrere Monate vergangen. Die Sparkasse hatte wie andere Banken auch in die Sicherheit ihrer Automaten investiert. Auch die Sparda-Bank hatte nach der Sprengung eines ihrer Automaten in Haltern am See bei Münster im Sommer ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Foyers ihrer Filialen, in denen sogenannte Frontlader-Automaten stehen, die häufig Ziel von Sprengern sind, bleiben seitdem nachts geschlossen.

Anzeige Anzeige

Bargeld an der Supermarktkasse abheben

Auch der Sparda-Bank-Automat im Dever-Park war bereits vor der Sprengung Ziel von Automatenknackern gewesen. Im Juni war versucht worden, ihn aufzubrechen – ohne Anzeichen eines Sprengungsversuchs.

Der Leiter der Sparda-Bank-Filiale in Leer, Frank Brüggemann, weist derweil darauf hin, dass Kunden bei Einkäufen in Verbrauchermärkten und bei Lebensmittel-Discountern bei Einkäufen mit einem Wert ab 20 Euro kostenlos bis zu 200 Euro Bargeld vom eigenen Konto abheben könnten. Ausgezahlt werde der Betrag an der Kasse beispielsweise bei Netto, Combi, Familia, Multi sowie bei einigen Edeka-Filialen.

Im Emsland und der Grafschaft Bentheim sind zwischen Sommer 2015 und Sommer 2016 insgesamt 28 Geldautomaten in die Luft gejagt worden. Neunmal blieb es beim Versuch. Einige Banken installierten daraufhin in ihren Automaten Farbkartuschen, die dafür sorgen sollen, dass die Geldscheine bei einer Sprengung eingefärbt werden.

Zuletzt waren in der Region Geldautomaten in Osnabrück und Bremen in die Luft gejagt worden. Im Frühjahr hatte das Landeskriminalamt Niedersachsen von einer neuen Serie von Geldautomaten-Sprengungen berichtet.