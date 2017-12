Einbruchversuch über Lüftungsschacht bei Lidl in Aschendorf MEC öffnen

Über einen Lüftungsschacht haben bislang unbekannte Täter versucht, in den Lidl-Markt in Aschendorf einzudringen. Symbolfoto: Bernd Wüstneck

pm/dgt Aschendorf. Bislang unbekannte Täter haben versucht, über die Lüftungsschächte in den Lidl-Markt an der Mühlenstraße in Aschendorf einzudringen.