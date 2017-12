Von Auto angefahren Keine Lebensgefahr für Sechsjährigen nach Unfall in Papenburg

zud/dgt Papenburg. Ein sechsjähriger Junge ist am Mittwochabend auf der Friederikenstraße in Papenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht aber glücklicherweise nicht.

Nach Angaben der Polizei von Donnerstagmorgen überquerte der Sechsjährige mit seiner Mutter gegen 18.10 Uhr an einer Fußgängerampel die Friederikenstraße in Richtung Rheiderlandstraße. Gleichzeitig war eine 51-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinwagen auf der Friederikenstraße aus Richtung Aschendorf in Richtung Papenburg unterwegs. Das Auto erfasste den Jungen, der daraufhin auf die Straße stürzte.

Er musste mit schweren, nicht aber wie zunächst befürchtet, lebensgefährlichen Verletzungen, ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Mutter und die Autofahrerin blieben unverletzt.

Bislang ist nach Angaben der Beamten unklar, ob die Ampel für Autofahrerin oder der für den kleinen Jungen auf Rot stand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen. Das am Unfall beteiligte Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961/9260 zu melden.