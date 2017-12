Haushaltsentwurf vorgestellt Trotz hohem Einnahmeniveau: Papenburg drohen neue Schulden

Papenburg. Trotz eines hohen Einnahmeniveaus drohen der Stadt Papenburg in den nächsten Jahren neue Schulden. Dies teilte Fachbereichsleiter Jürgen Schendzielorz auf der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Controlling am Dienstag mit.

Schendzielorz stellte den Ausschussmitgliedern den ersten Etatentwurf für 2018 vor. Das Zahlenwerk bietet dabei auch einen Ausblick bis 2021. „Die Zahlen sind nicht so toll, wie man es gerne hätte“, so der Fachbereichsleiter. Trotz höherer Einnahmen werde bis 2021 mit einer Nettoneuverschuldung von 16,7 Millionen Euro geplant. „Ein bedenklicher Wert“, stellte Schendzielorz fest. Zu den zu jährlichen Defiziten im Ergebnishaushalt kommen nach seinen Worten „riesige Beträge im investiven Bereich“. Als Beispiele nannte er den Anteil der Stadt für den Breitbandausbau, den Neubau der Seeschleuse, Zuschüsse an das Marienhospital, die Mensa in der Kindertagesstätte St. Michael oder die möglicherweise bevorstehende Erneuerung des Daches der Splittingschule aufgrund eines festgestellten Schädlingsbefalls. Zudem müssten Pumpstationen für die Wasserversorgung erneuert werden. Auch zusätzliches Personal im Rathaus, hohe Beträge für die EDV sowie Vorbereitungskosten für die angedachte Blumenschau im Jahr 2019 gehören laut Schendzielorz zu den Maßnahmen, „die die Mehreinnahmen auffressen“.

„Wie gehen wir damit um?“

Für Ausschussmitglied Markus Schepers (FDP) stellte sich die Frage, wie das Zahlenwerk zu werten sei. „Wie gehen wir damit um? Auf der einen Seite die gute Einnahmesituation, auf der anderen Seite die Neuverschuldung.“ Ausschussvorsitzender Thomas Witolla (SPD) machte deutlich, dass der Entwurf der erste Schritt für weitere Beratungen sei. „Bis der Haushalt steht, vergehen noch so einige Wochen.“

Bei der Gewerbesteuer nach wie vor „untertourig unterwegs“

Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) teilte mit, dass die Stadt trotz sprudelnder Gewerbesteuern in diesem Bereich im Vergleich zu anderen Kommunen „nach wie vor untertourig unterwegs ist“. Zudem erfordere die besondere Stadtstruktur mit dem „riesigen Straßennetz“, dem Hafen oder 17 Rasenplätzen deutlich höhere Investitionen als in anderen Gemeinden. „Wir wollen uns das alles auch aus guten Gründen leisten. Nur kommen wir jetzt in eine Phase mit erheblichen Sanierungsbedarfen wie beispielsweise am Rathausdach“, so Bechtluft. Weitere Großprojekte im investiven Bereich könne sich die Stadt aber nicht leisten.

Anzeige Anzeige

„So schlecht sieht das gar nicht aus“

Hermann Wessels (CDU) mahnte an, „die Dinge nicht durcheinander zu werfen“. „Die sich über die nächsten Jahre entwickelnde Nettoverschuldung muss den Investitionen gegenübergestellt werden. So schlecht sieht das gar nicht aus“, merkte Wessels an. Dennoch müsse sich die Politik die Frage stellen, ob jede Investition notwendig ist.

Der Christdemokrat warnte allerdings davor, zu große Änderungen bei den Steuersätzen vorzunehmen. „Das könnte eine Flucht von Bürgern und Unternehmen zur Folge haben.“